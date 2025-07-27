Sürücülerden dördü alkollü

Kıbrıs'ın kuzeyinde farklı bölgelerinde meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen son üç kazada yaralanan olmazken, sürücülerin dördü alkollü çıktı.

Karaoğlanoğlu’ndaki kazada iki sürücü de alkollü…

Karaoğlanoğlu’nda dün sabah saatlerinde, meydana gelen kazada, alkollü iki sürücünün kullandığı iki araç çarpıştı ardından araçlardan biri bir evin bahçe demirlerine çarpıp durabildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Şehti Nurhan Sabri Sokakta, Sylvester Tınashe Last Guwurıro (E-28) 69 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VT 150 plakalı salon araçla kuzey yönünde dikkatsizce seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Karaoğlanoğlu Caddesine giriş yaptı, o esnada caddede doğu istikametinnde seyreden Ümit Varlık Sökemen (E-33) (80 miligram alkollü içki tesiri altında) yönetimindeki YA 630 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam YA 630 plakalı araç, yolun solundan çıkarak bir evi çevreleyen demir korkuluklara da çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Her iki araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Alayköy çemberinde kaza…

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun 5-6’ıncı kilometreleri arasında, saat 23:30 sıralarında yaşanan kazada, Emirhan Şen (E-23) 252 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UT 257 plakalı salon araçla batı yönünde dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı yönde seyreden ve Alayköy Çemberine geldiğinde sağdan gelen araçlara yol vermek için yavaşlayan Görkem Karabela (E-27) yönetimindeki SA 637 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

UT 257 plakalı araç sürücüsü Emirhan Şen aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatan polis, kazayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

Ercan-İskele yolunda kaza…

Ercan-İskele ana yolunda akşam saat 01:30 sıralarında meydana gelen kazada da, Mahir Yasavul (E-46) 135 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LS 892 plakalı salon araçla İskele’ye doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde aynı yönde seyreden ve yavaşlayan Musa Sipahi (E-25) yönetimindeki GY 533 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

LS 892 plakalı araç sürücüsü Mahir Yasavul aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda önceki gece meydana gelen kazayla ilgili gelişmeyi duyuran polis, Uğur Özçalıcıoğlu yönetimindeki motosikletin çarptığı ve olay yerinden isim ve adres vermeden ayrılan SP 287 plakalı araç sürücüsünün Onochie Sydney Ndıanefo (E-39) olduğunun tespit edildiğini belirtti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.