Surlariçi’nde iki grup arasında kavga, 5 tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen kavga meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar 16 yaşındaki D.K, 24 yaşındaki P. B. ve 16 yaşındaki E.K., mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Zanlılardan ikisinin yaşının 16 olması nedeniyle oturum kapalı gerçekleşti.

Beş zanlının karıştığı kavganın, ‘mazeretleri olmaksızın’ iki grup arasında çıktığı belirtildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, 27 Ağustos saat 00.10 raddelerinde Surlariçinde umumi bir yer olan Nuri Efendi Sokak üzerinde Lefkoşa da sakin zanlı D.K, zanlı P.B. ve E.K.’nin bir taraf olup, aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde diğer taraf olan aynı yerde sakin 28 yaşındaki zanlı H.T.G. ve 25 yaşındaki zanlı A.O.G.’nin diğer taraf olup makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırarak birbirlerinin vücutlarına geliş güzel vurmak sureti ile bir kavgada yer aldıklarını anlattı.

Polis, zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, ülkede olan birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması ve 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.