Surlariçi’nde bazı sokaklar trafiğe kapanacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) kent genelinde başlattığı asfaltlama çalışmaları, Surlariçi bölgesiyle devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren Zühtüzade Sokak, Karababa A Sokak ve Karababa B Sokak’ta ilk önce asfalt kemirme ardından da asfalt kaplama çalışmaları yapılacak. Çalışmalar süresince söz konusu sokaklar, araç trafiğine kapalı olacak.

Ayrıca pazar günü ise Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi’nde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek.

LTB, çalışmalar tamamlanana kadar bu güzergâhları kullanacak sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini istedi.