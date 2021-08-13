Şüpheli araçta tabanca ve cop bulundu: 1 tutuklu

Demirhan'da Çağlar Yüksel'in saldırıya uğraması ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada tabanca ve demir cop bulundu. Olayla ilgili tutuklanan zanlı O.B geçtiğimiz gün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Bülent Hapçı Girne'de meydana gelen "Kanunsuz Patlayıcı Madde, Ateşli Silah, Taşıma, Tasarrufu ve Tecavüzü Alet Taşımak" suçları ile ilgili tutuklanan zanlı O.B’nin aracında 9 mm çapında tabanca, şarjörü içerisinde takılı durumda 15 adet 9 mm çapında canlı mermi ve 50 cm uzunluğunda demir cop bulunduğunu aktardı.

3 gün tutukluluk kararı

Zanlının suçüstü tutuklandığını belirten polis bulgulara el konduğunu ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, soruşturmanın yürütülebilmesi için 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.