SUNAT ATUN'UN 'SORUŞTURMASI' HÜKÜMETİ GERDİ

Taçoy: Varsa suçum ortaya çıksın

Arıklı: KIB-TEK zarara uğradı, doğrudur

KIB-TEK’in zarara uğratıldığı iddia edilen ve Maliye Bakanı Sunat Atun’un emriyle Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu tarafından mercek altına alınan 2019, 2020 ve 2021 yıllarında, kurumdan sorumlu olan bakan ve Yönetim Kurulu Başkanları YENİDÜZEN’e konuştu: “Karar siyasidir, sorumlu Bakanlar Kurulu’dur”

2020 -21 yıllarında Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev yapan Erhan Arıklı, “Alnımız açık, gelin kim soruşturuyorsa soruştursun” dedi, “Siyasi bir karar neticesinde evet, KIB-TEK zarara uğradı, doğrudur. Yönetim Kurulu 4 kez zam kararı aldı, ben Bakanlar Kurulu’na götürdüm ama pandemi döneminde zam yapılmasının doğru olmayacağı yönünde siyasi karar ürettiler” ifadelerini kullandı.

2019 – 2020 yıllarında Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev yapan Hasan Taçoy “Soruşturma açılmasından rahatsız olmam, tam tersine memnun olurum. Varsa suçum ortaya çıksın, yoksa millete Hasan’ın suçu yoktur denilsin, yoluma devam edeyim” dedi.

Bahsi geçen yıllar da dahil olmak üzere halen Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Şahap Aşıkoğlu ise “Eğer yapılırsa, bu denetim KIB-TEK tarihinde bir ilk olur” diyerek, “Benim herhangi bir korkum yok. Ama son 3 yılın değil, son 30 yılın araştırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Aynı yıllarda KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Turan Büyükyılmaz, Selim Gökbörü ve Erdal Onurhan ise “defalarca zam talebinde bulunduklarını, sözlü ve yazılı olarak ilgili bakana ilettiklerini ancak taleplerinin Bakanlar Kurulundan geçmediğini” ifade etti.

Ertuğrul SENOVA

Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun 2019, 2020 ve 2021 yıllarında zarara uğratıldığı iddiasıyla Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’ndan iki müfettişi “mali durum analizi” yapmak üzere görevlendirdi. Söz konusu yıllarda kurumdan sorumlu bakan ve KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanları YENİDÜZEN’e konuştu…

2020 – 21 yıllarında KIB-TEK’in bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev yapan Erhan Arıklı, “Bu soruşturmanın açılmasını zaten biz istedik. Çünkü muhalefet ısrarlı bir şekilde o dönemin araştırılmasını talep ediyor. Alnımız açık, gelin kim soruşturuyorsa soruştursun” dedi.

Arıklı, “Siyasi bir karar neticesinde evet, KIB-TEK zarara uğradı, doğrudur. Yönetim Kurulu 4 kez zam kararı aldı, ben Bakanlar Kurulu’na götürdüm ama böylesi bir dönemde zam yapılmasının doğru olmayacağı yönünde siyasi karar ürettiler” şeklinde konuştu.

2019 – 20 yıllarında Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev yapan Hasan Taçoy, suçlu olduğuna inanmadığını ve soruşturmadan korkmadığını söyledi.

Taçoy, “Soruşturma açılmasından rahatsız olmam, tam tersine memnun olurum. Varsa suçum ortaya çıksın, yoksa millete Hasan’ın suçu yoktur denilsin, yoluma devam edeyim” diye konuştu.

Kurumun zarara uğratıldığı iddia edilen yıllarda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Şahap Aşıkoğlu ise “Eğer yapılırsa, bu denetim KIB-TEK tarihinde bir ilk olur” diyerek, “Bu konuda oluşturulan Meclis Araştırma Komitesi bile var. Ben bildiğim her şeyi o komitede anlatmıştım” ifadelerini kullandı.

“Araştırılmalı ve suçlu varsa tespit edilmeli” vurgusu yapan Aşıkoğlu, “Benim herhangi bir korkum yok. Ama son 3 yılın değil, son 30 yılın araştırılması gerekiyor” dedi.

Söz konusu yıllarda KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Turan Büyükyılmaz, Selim Gökbörü ve Erdal Onurhan ise defalarca zam talebinde bulunduklarını, sözlü ve yazılı olarak ilgili bakana ilettiklerini ancak taleplerinin Bakanlar Kurulundan geçmediğini ifade etti.

Dönenim KIB-TEK Yönetim Kurulu başkanları, nizamname gereği “Sorumlu Bakanlar Kuruludur” dedi.

Arıklı: Alnımız açık, gelin kim soruşturuyorsa soruştursun

2020 – 21 yıllarında KIB-TEK’in bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev yapan Erhan Arıklı, “Bu soruşturmanın açılmasını zaten biz istedik. Çünkü muhalefet ısrarlı bir şekilde o dönemin araştırılmasını talep ediyor. Alnımız açık, gelin kim soruşturuyorsa soruştursun” dedi.

“Pandemi dönemiydi, elektriğe zam yapmak istemedik, bu siyasi bir karardı”

Söz konusu yılların pandemi dönemine denk geldiğini ve elektriğe zam yapmaktan kaçındıklarını, bunun siyasi bir karar olduğunu ifade eden Arıklı, “Millet açlık sınırındaydı. Şimdi olduğu gibi devletin üstlenmesi gereken bir durum vardı. Dörtlü koalisyon döneminde, devletin kullandığı tarifeye zam yapılmıştı. Burada da benzer bir olay yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

“Siyasi bir karar neticesinde evet, KIB-TEK zarara uğradı”

“Pandemi sürecinde zam yapsak muhalefet bizi yiyecekti” diyen Arıklı, “Siyasi bir karar neticesinde evet, KIB-TEK zarara uğradı, doğrudur. Yönetim Kurulu 4 kez zam kararı aldı, ben Bakanlar Kurulu’na götürdüm ama böylesi bir dönemde zam yapılmasının doğru olmayacağı yönünde siyasi karar ürettiler. Zarar varsa siyasi karar nedeniyle ortaya çıkmış bir zarardır. Müfettişlere de yargıya da söyleyeceğimiz budur” şeklinde konuştu.

Taçoy: “Suçlu olduğuma inanmıyorum, soruşturmadan korkmuyorum”

2019 – 20 yıllarında Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev yapan Hasan Taçoy ise suçlu olduğuna inanmadığını ve soruşturmadan korkmadığını söyledi.

Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtlayan Taçoy, YENİDÜZEN’in haberinin sorulması üzerine, “Keşke hakkımda soruşturma açılsa da temiz, sorunsuz olduğum ortaya çıksa ve birileri de bunu topluma izah etse” dedi.

“Varsa suçum ortaya çıksın, yoksa millete Hasan’ın suçu yoktur denilsin”

Sunat Atun’un bir soruşturma açtığını doğrulayan Taçoy, “Soruşturma açılmasından rahatsız olmam, tam tersine memnun olurum. Varsa suçum ortaya çıksın, yoksa millete Hasan’ın suçu yoktur denilsin, yoluma devam edeyim” diye konuştu.

Aşıkoğlu: KIB-TEK’te her yıl 600 milyon TL uçuyor

Söz konusu dönemlerde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Şahap Aşıkoğlu, “Soruşturma başlatılması güzel olur. Kurumla ilgili son 30 yıldır bir sürü yolsuzluk iddiası var, bizim talebimizle hazırlanan Sayıştay raporları var, dünya kadar durum var. KIB-TEK’te her yıl 600 milyon TL uçuyor” dedi.

“Eğer yapılırsa, bu denetim KIB-TEK tarihinde bir ilk olur”

“Eğer yapılırsa, bu denetim KIB-TEK tarihinde bir ilk olur” diyen Aşıkoğlu, “Bu konuda oluşturulan Meclis Araştırma Komitesi bile var. Ben bildiğim her şeyi o komitede anlatmıştım” ifadelerini kullandı.

“Son 3 yılın değil, 30 yılın araştırılması gerekiyor”

“Araştırılmalı ve suçlu varsa tespit edilmeli” vurgusu yapan Aşıkoğlu, “Benim herhangi bir korkum yok. Ama son 3 yılın değil, son 30 yılın araştırılması gerekiyor” dedi.

Büyükyılmaz: Kurumdaki tüm atamalar ve kararlar siyasidir

KIB-TEK’in 2021 yılındaki Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz ise soruşturmaya Yönetim Kurulu’nun da dahil edilmesinin “mantıklı bir yaklaşım olmayacağını” söyleyerek, “Kurumdaki tüm atamalar ve kararlar siyasidir. Siyasi atama olan Yönetim Kurulu’na verilen yetki de bakanlığa aittir. Her ne kadar ‘özerk bir yapı’ deseler de irade, bağlı olduğu bakanlığa ve bakanlar kuruluna aittir” dedi.

“İlgili bakan zam talebimizi en az 5 kez Bakanlar Kurulunun önüne getirdi ama zamma müsaade edilmedi”

“Ben 15 aylık görev süremde KIB-TEK’i zarar uğratacak bir şey yaptığıma inanmıyorum” diyen Büyükyılmaz, “Zam konusunda her süreçte ita amirinin önüme getirdiği önergeyi ilgili bakana gönderdim. İlgili bakan zam talebimizi en az 5 kez Bakanlar Kurulunun önüne getirdi ama zam yapılmasına müsaade edilmedi” şeklinde konuştu.

Gökbörü: Zam talebini yazılı olarak ilettik ama taleplerimiz Bakanlar Kurulu’ndan geçmedi

KIB-TEK’in 2020 yılındaki Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü de yapılması gereken zam miktarını dönemin ilgili bakanına hem yazılı hem de sözlü olarak ilettiklerini ancak bu taleplerinin Bakanlar Kurulu’ndan geçmediğini ifade etti.

“Sorumlu Bakanlar Kuruludur”

“Sorumlu Bakanlar Kuruludur. Onların onayları olmadığı sürece elektriğe zam yapılamaz” diyen Gökbörü, “Biz her toplantıda bunları gündeme getirdik, yazılı olarak da ilgili bakana gönderdik. Zam yapılmadı ve bugünlere geldik” dedi.

Onurhan: “Biz 5 kez talepte bulunduk, Bakanlar Kurulu yürürlüğe koymadı”

KIB-TEK’in 2019 yılındaki Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan ise “Zammı talep eden biz, yürürlüğe koyan Bakanlar Kuruludur. Nizamnameye göre maliyet artışı varsa, iki ayda bir fiyat artışına gidilmesi gerekiyor. Biz de 5 kez talepte bulunduk ve ama Resmi Gazete’de herhangi bir karar yayımlanmadı” dedi.

“Zam, Bakanlar Kurulu uhdesinde olan bir şey. Fiyat değiştirmek onlara bağlı”

Dönemin Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın, “KIB-TEK Yönetim Kurulu zam talep etti ama biz uygun görmedik” şeklinde demecinin bulunduğunu anımsatan Onurhan, “Zam, Bakanlar Kurulu uhdesinde olan bir şey. Fiyat değiştirmek onlara bağlı” ifadelerini kullandı.

“Müfettişler, soruları ‘kararı almayanlara’ sorsun”

Müfettişlerin, bu konudaki soruları “kararı yayınlamayanlara sorması gerektiğini” vurgulayan Onurhan, “Bana gelip soru sormaları halinde buyurun mahkemeye gidelim diyeceğim. Çünkü hiçbir beyanat vermek zorunda değilim. Biz her şeyi düzeltelim diye uğraştık, yeteri kadar destek görmedik ve yapamadık. Ama bu, zarara uğrattık demek değildir” şeklinde konuştu.

Atun soruşturma talebini neye dayandırıyor?

Maliye Bakanı Sunat Atun tarafından, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin “mali durum analizinin” yapılması hakkında Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’ndan iki müfettiş görevlendirildi.

Atun, Mart ayında Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, kurumun 2019, 2020 ve 2021 yıllarında zarara uğratıldığını belirtmiş, isim vermeden söz konusu yıllarda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini yürüten Hasan Taçoy ile Erhan Arıklı’ya işaret etmişti.

Gerekli tarife ayarlamalarının yapılmamasından ötürü KIB-TEK’in AKSA’ya borcu oluştuğunu söyleyen Atun, bu borca binaen piyasadaki faizlerin düşük olduğu dönemde borçlanma yoluna gidilmediğini ve AKSA’ya gecikme faizi mükellefiyetinin doğduğunu, bu nedenle de kurumun zarara uğratıldığını ifade ediyor.

Sunat Atun'dan Taçoy ile Arıklı'ya SORUŞTURMA!