Sunat Atun'dan Taçoy ile Arıklı'ya SORUŞTURMA!

Maliye Bakanı Sunat Atun, KIB-TEK’in 2019, 2020 ve 2021 yıllarında zarara uğratıldığı iddiasıyla Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’ndan iki müfettişi “mali durum analizi” yapmak üzere görevlendirdi. Söz konusu yıllarda, kurumdan sorumlu bakanlar Hasan Taçoy ile Erhan Arıklı’nın analiz kapsamında soruşturulması bekleniyor…

Ertuğrul SENOVA

Maliye Bakanı Sunat Atun tarafından, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin “mali durum analizinin” yapılması hakkında Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’ndan iki müfettiş görevlendirildi.

Atun, Mart ayında Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, kurumun 2019, 2020 ve 2021 yıllarında zarara uğratıldığını belirtmiş, isim vermeden söz konusu yıllarda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini yürüten Hasan Taçoy ile Erhan Arıklı’ya işaret etmişti.

Gerekli tarife ayarlamalarının yapılmamasından ötürü KIB-TEK’in AKSA’ya borcu oluştuğunu söyleyen Atun, bu borca binaen piyasadaki faizlerin düşük olduğu dönemde borçlanma yoluna gidilmediğini ve AKSA’ya gecikme faizi mükellefiyetinin doğduğunu, bu nedenle de kurumun zarara uğratıldığını ifade ediyor.

Barçın: Bir milyarı aşan borç vatandaşa ödettirilmeden önce zararı yaratanlardan hukuk temelinde hesap sorulmalı

“AKSA’ya olan borcun devlet borcu olarak devralınmasının” görüşüldüğü dünkü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan ve söz konusu “soruşturma sözünün” akıbetini soran Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın, “Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’ndan iki müfettiş görevlendirildiği” yanıtını aldı.

YENİDÜZEN’e konuşan Barçın, söz konusu görevlendirmeye ilişkin belgenin kendisiyle paylaşıldığını belirterek, “Bizim bu konudaki hassasiyetimiz, KIB-TEK’in bilinçli olarak zarara uğratılması nedeniyle bir milyarı aşan borcun ‘devlet borcu’ olmadan, yani; vatandaşa ödettirilmeden önce bu zararı yaratanlardan hukuk temelinde hesap sorulmasıdır” dedi.

“Sürecin yakinen takipçisi olacağız”

Maliye Bakanı tarafından atılan adımı olumlu bulduklarını belirten Barçın, “Artık bu ülkede yapanın yanına kar kalmayan maddi ve manevi hesabın sorulduğu bir düzenin oluşması adına da bu sürecin yakinen takipçisi olacağımızı ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.