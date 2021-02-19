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Süleyman Aşçı bulundu

Süleyman Aşçı bulundu

Polis Basın Subaylığı tarafından bugün sabah saatlerinde kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa sakinlerinden Süleyman Aşçı, saat 14:30 sıralarında Taşkınköy'de bulundu. 

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Polis Basın Subaylığı tarafından bugün sabah saatlerinde kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa sakinlerinden Süleyman Aşçı, saat 14:30 sıralarında Taşkınköy'de bulundu. 

Aşçı, bugün 01.30 sıralarında arabasıyla birlikte evinden ayrılmış ve o saatte sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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