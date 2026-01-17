Suikast hazırlığı iddiası!

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ), suikast hazırlığı yapmakla itham edilen iki kişiyi Girne’de kaldıkları apartmanda suçüstü tespit etti.

Polisten mahkemeye aktarılan bilgilere göre, yaşları 21 olan ve ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen zanlılar, ilk etapta Girne’de bir apartmana gizlendi. Söz konusu şahısların dün akşam saatlerinde tutuklandığı, bugün sabah ise Girne Kaza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların tasarrufunda kar maskesi, eldiven ve uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir miktar maddenin ele geçirildiğini kaydetti. Yine polis şahadetinde, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine yasa dışı yollardan geçen iki zanlının, İskele’de bulunan bir otelin çeşitli fotoğraflarını çekerek Dubai’ye gönderdiklerini itiraf ettikleri aktarıldı.

Polis, yapılan incelemede bu fotoğrafların zanlıların cep telefonlarında tespit edildiğini, ayrıca telefonlarda bazı oto galerilere ait konum bilgilerinin de bulunduğunu mahkemeye sundu.

Huzurundaki şahadetleri değerlendiren yargıç, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak: Devrim Demir-AHBAP Gazetesi