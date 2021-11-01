Sucuoğlu'ndan YENİDÜZEN'e: "Siyasi partilerle görüşmelere yarın başlıyorum"
YENİDÜZEN'e kısa bilgi veren Sucuoğlu, hükümeti kurma görevi kapsamında siyasi partilerle görüşmelerine yarın başlayacağını söyledi
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Hükümeti kurma görevini devralmasının ardından Genel Başkan Faiz Sucuoğlu, parti içerisindeki temaslarına devam etti, bakanlarla durum değerlendirmesi yaptı.
YENİDÜZEN'e kısa bilgi veren Sucuoğlu, hükümeti kurma görevi kapsamında siyasi partilerle görüşmelerine yarın başlayacağını söyledi, detay vermedi.
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