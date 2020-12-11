'Biz bu vazife ile geldik' dediler

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, parti kurultayının 2’nci turunda başkan adaylığından çekilme gerekçesini şu sözlerle açıkladı:



“İlk önce beni destekleyen arkadaşlar davet edildi, benim çekilmem yönünde bir düşüncelerinin olduğunu arkadaşlara ilettiler. Sebep sorulduğunda, hiçbir sebebin olmadığını söylediler. Tamamen bir rica ve dostluk nedeniyle rica edildiğini söylediler, ‘Faiz Bey bizi kırmasın’ dediler. Benim bir yanlışım var mı diye sordum, ‘biz bu vazife ile geldik, bu kişisel bir şey’ dediler. Adaylıktan, diğer aday lehine çekilmemi rica ettiler. En sonunda karşı tarafın çekilmesi halinde, benim de çekilebileceğimi söyledim. Telefon açıldı, 10 dakika sonra cevap geldi, Hasan Bey de çekildi.”

UBP milletvekili, eski Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, yeniden adaylık kararının kurultay tarihiyle ilgili olduğunu söyledi.

“Kurultay gerginliği tabanda devam etmektedir” diyen Sucuoğlu, yarıda kalan UBP Kurultayı’nın ardından, olağanüstü ve olağan kurultayların birleştirilmesini beklediklerini söyledi.

Sucuoğlu, “Kurultayda başka adaylar da çıkacaktır” dedi.

“İkinci tura katılmama sebebim kendimden ya da bir kusurumdan kaynaklanmıyor” diyen Sucuoğlu, iki kişinin araya girdiğini, öteki aday lehine çekilmesinin istendiğini söyledi.

“Eğer diğer aday da çekilirse çekilirim” dediğini belirten Sucuoğlu, kurultaydan çekilme kararını istemeden ve “bir kargaşaya sebep olmamak” için aldığını ifade etti.

Türkiye’den “hatırını kıramayacağı birinden gelen telkinle” bu kararı aldığını anlatan Sucuoğlu, kendisiyle görüşen iki kişinin ise ismini vermedi.

Genç TV’de Nazar Erişkin’e konuşan Sucuoğlu, 4-5 ay içinde iki ayrı kurultay yerine, tek bir kurultayın daha yararlı olacağını söyledi.

Faiz Sucuoğlu, hükümetin, dıştan destekle nisap sağlayacak olmasının da “sıkıntılı” olduğunu belirtti.

HP’den istifa eden üç ismin “UBP’den kontenjan adaylığının” zor olduğunu da belirten Sucuoğlu, “parti üyelerinin süzgecinden geçmek gerekir, eğer kontenjan sözü verildiyse sıkıntıları büyük olur” dedi.

Eski Başbakan ve UBP’nin eski başkanlarından, Meclis’e istifasını gönderen Hüseyin Özgürgün’le görüştüğünü de belirten Sucuoğlu, “Ülkeye döneceğine dair iddialar doğru değildir” diye konuştu.

Sucuoğlu, yeni kabine için Dışişleri Bakanlığı’nda Oğuzhan Hasipoğlu’na önceden bir söz verildiğine yönelik duyumu olduğunu da ifade etti.