Sucuoğlu, YENİDÜZEN’e konuştu: “Bir kontenjanla ilgili tereddütte kaldım ancak netleştim”

Ulusal Birlik Partisi’nde 23 Ocak’ta erken seçime yönelik yaşanan ‘kontenjan’ sancısının bugün çözülmesi bekleniyor.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP’de bir bölgedeki kontenjana yönelik birkaç müracaat olduğunu, bu nedenle de tereddüt yaşadığını ifade etti, ancak listenin netleştiğini, gün içerisinde isimlerin açıklanacağını söyledi.

Sucuoğlu, “Bizde müracaat çok, değerli birçok arkadaş var” diye konuşarak, “Bizden kaynaklanır. Acaba diyorum hangisi daha iyi olur… Benden kaynaklanan bir tereddüt var. Ama kafamda oluştu, birazdan söyleyeceğim yazsınlar, kapatsınlar” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN’e konuşan Sucuoğlu, “Dün verecektik. Bir sıkıntı yok, bugün veriyoruz. Şu anda liste hazırlanır” dedi.

Sucuoğlu, kontenjanların belli olmasının ardından listede herhangi bir sürpriz olmayacağını ifade etti.

“Kaybeden kaybeder, yapacak bir şey yok”

Geçtiğimiz gün yapılan itirazların YSK’ya dün verildiğini belirten Sucuoğlu, “Kaybeden kaybeder, yapacak şey yok” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, UBP’ye katılan yeni vekillerle ilgili de herhangi bir sıkıntı olmadığını da sözlerine ekledi.

“Toplantının yarın yapılması planlanıyor”

Sucuoğlu, bugün yapılacağı duyurulan ancak iptal edilen kredilerin yapılandırılmasına ilişkin yasa gücünde kararnamenin değiştirilmesi hakkında yasa gücünde kararnameye ilişkin toplantının ise Maliye ile Ekonomi Bakanıyla birlikte yarın yapılmasının planlandığını kaydetti.

Bugün bazı açılımlar daha yapılacağını da ifade eden Sucuoğlu, KDV ile ilgili çalışmanın da gündemde olduğunu sözlerine ekledi.

Sucuoğlu, çalışmanın detayına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.