Sucuoğlu: Türkiye ile ekonomik protokol haftaya imzalanacak

Başbakan Faiz Sucuoğlu, katıldığı bir sergi açılışında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Yaklaşık iki yıldır devam eden pandemi süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının bütün dünyada derinleştirdiği ekonomik krize değinen Başbakan Sucuoğlu, “Dünya olarak zor süreçlerden geçiyoruz. Yaklaşık iki yıldır süren ve tüm dünyayı etkileyen bir pandemi ve bunun yanında bir ayı geçen bir süredir Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Dünya küçük bir global köy haline geldi. En ufak bir gelişme herkesi etkiliyor. Tıpkı tüm bu yaşananların bizi de etkilediği gibi” dedi.

"Elektrik kesintileri son bulacak"

Başbakan Sucuoğlu, ülke genelinde yaşanan enerji ve ekonomik sıkıntılarından da bahsederek, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin son bulacağının müjdesini de verdi.

“Türkiye ile önemli bir ekonomik protokolü üzerinde çalışıyoruz ve haftaya bu protokolü imzalayacağız” diyen Başbakan, böylelikle ekonomik anlamda da ülkenin yoluna kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

Başbakan, her inişin bir çıkışı olduğunu, ülkemizin bu çıkışı yakın zamanda yakalayacağını ve halkın hakettiği refah düzeyinin tekrardan geri getireceklerini belirtti.

"Haklı ve barışçıl bir eylem"

Yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı yapılan eylemleri de değerlendiren Başbakan Sucuoğlu, “Sendikalarımız yaşanılan hayat pahalılığına tepki olarak haklı ve barışçıl bir eylem düzenlendi. Bu eylemin akabininde katıldığımız bu sanat etkinliği hepimizi bir nebze rahatlattı” ifadelerini kullandı.