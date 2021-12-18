Sucuoğlu: “Tarım Bakanı ve un fabrikası direktörleri görüşüyor”

Arun, Başpınar Un ve Yavuzlar Un’un üretimi durdurmasıyla patlak veren kiriz için Tarım Bakanlığı’nın İskele’de söz konusu firma direktörleriyle toplantı halinde olduğunu belirten Başbakan Faiz Sucuoğlu, fon konusunda çeşitli görüş alışverişinin sürdüğünü anlattı.

Üç firmanın üretimi durdurmasıyla dün akşamdan beridir yaşanan hareketliliği YENİDÜZEN’e değerlendiren Sucuoğlu, ekmek ve un mamullerindeki fonlarla ilgili bazı düzenlemeler yaparak, yerli üretimin de korunacağını belirtti.

Sucuoğlu, un firmaları ve Bakanlığı toplantısının İskele’de sürdüğünü kaydetti.

Hatırlanacağı üzere, üç firma yaptığı ortak yazılı açıklamada, “birkaç fırıncının talebi doğrultusunda alınan kararla, un ve unlu mamullerin ithalatını, fonsuz ve vergisiz olarak serbest bırakmak için harekete geçilmiştir. Türkiye’de devlet destekli buğday alabilen büyük ölçekli un üreticileriyle, biz devlet köstekli Kıbrıslı un üreticilerinin rekabet etmesi elbette mümkün değildir. Bu sebeple üretimimize son verdiğimizi, an itibariyle tüm un fabrikalarımızı kapattığımızı üzülerek kamuoyuna bildiririz. Yaşanacak her türlü olumsuz sonuç için şimdiden tüm halkımızdan ve fırıncılarımızdan özür dileriz” denilmişti.