Sucuoğlu: "Sürekli bir kaos havası yayıyorlar"

Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT özel yayında yeni hükümetin görevleri, vatandaşın alım gücünü artırmak için yapılması planlanan çalışmaları ve koalisyon hükümetinin kısa dönemde yapmayı planladığı programla ilgili Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Seçimden sonra kaybedilen zamanın erken zamanda kapanması için önemli bir süreçten geçildiğini belirten Başbakan Sucuoğlu, muhalif noktalarda hükümetin güven oylamasında sıkıntı yaşanabilir söylemelerine de yanıt verdi.

Sucuoğlu, baştan beri bu tarzda dedikodular olduğuna dikkat çekerek, “parti içinde dışardan bir el karıştırır gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor, öyle bir şey yok” dedi.

Ulusal Birlik Partili vekillerin güven oylamasına gelmemesi gibi bir durumun olmadığını, hepsinin bu sorumluluğa sahip olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, Özdemir Berova’nın görevli olarak bulunduğu Avrupa Parlamentosu’ndan Cumartesi günü yapılacak güven oylamasına katılabilmek amacıyla Cuma gecesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne döneceğini söyledi.

Sucuoğlu, siyasette amacın kargaşa yaratmak, olayı daha kötümser duruma getirmek olmadığına vurgu yaparak, basındaki bazı çevrelerin, ülkede sürekli bir kaos, bulutlu hava ve umutsuzluk olduğu havası yaymak için ellerinden geleni yaptığına dikkati çekti.