Sucuoğlu: “Parti başkanlığından bugün istifa ediyorum”
YENİDÜZEN’e konuşan UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, bugün parti başkanlığı görevinden istifa edeceğini, ardından da yazılı bir açıklama yaparak istifa gerekçesini açıklayacağını söyledi.
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Faiz Sucuoğlu, bugün görevinden istifa ediyor.
YENİDÜZEN’e konuşan Sucuoğlu, istifasını gün içerisinde UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’na bir başkası aracılığıyla göndereceğini ifade etti.
Sucuoğlu, basın toplantısı düzenlemeyeceğini, yazılı bir açıklama yapacağını da belirtti.
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