Sucuoğlu: Parti başkanlarının önerileri aldık, konu Pazartesi gününe kadar değerlendirip adım atılacak

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Belediyeler Reformuyla ilgili yapılan toplantıyı BRT’ye değerlendirdi.

Başbakan, toplantının olumlu ve samimi bir ortamda geçtiğini kaydederek, parti başkanlarının önerileri aldıklarını konunun Pazartesi gününe kadar değerlendirip adım atılacağını aktardı.

Sucuoğlu oluşturulacak Ad-Hoc komitede her partiden ikişer temsilci olacağını kaydederek, konunun yalnızca UBP Grup toplantısında değil, ilçe başkanları, UBP Belediye başkanları da olduğu geniş katılımlı toplantıda değerlendirildiğini anlattı.

Başbakan, toplumun gelinen aşamada gerginliğe ihtiyacı olmadığını da vurguladı.

Belediyeler Reformu toplantısı sonrası parti başkanları konuştu

Belediyeler Reformu ile ilgili Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya katılan Parti başkanları BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay toplantının samimi ve verimli geçtiğini kaydederek, tüm parti başkanlarının yapıcı davrandığını ifade etti.

Özersay, “Uzlaşmaya yakın olunduğunu düşünüyoruz” diyerek, Belediyeler reformu konusunda hükümet ile muhalefetin birlikte ortak akılla sorunun çözümü için birlikte çalışmaya başlanmasının önemini vurguladı.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ise toplantıyı olumlu bulduğunu kaydederek, muhalefetin güzel tekliflerle geldiğini tavrını oldukça yapıcı bulduğunu söyledi.

Arıklı, hafta başında bir Ac-Hoc komite kurulacağını kaydederek, konunun enine boyuna konuşulacağını, görüş alınacağını belirtti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise toplantıda öneriler ortaya konulduğunu kaydederek, konuyla ilgili Ad-Hoc komite kurulmasını kararlaştırıldığını anlattı.

Ataoğlu, Belediyeler Reformu ile ilgili çalışmaları kimse zarar görmeden, tüm partilerin hemfikir olduğu şekilde sonlandırmayı hedeflediklerini kaydetti.