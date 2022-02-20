Sucuoğlu: “Kabine listelerini şaşkınlık içerisinde takip ediyorum”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, kabine listelerini sosyal medyadan şaşkınlık içerisinde takip ettiğini belirterek, kabine üzerinde çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüğünü ifade etti.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP-DP-YDP hükümeti ve olası kabine hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

UBP’nin Genel Başkanı olarak, yeni bir hükümette Başbakanlık görevi üstlenmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Sucuoğlu, hükümet kurma görevini alır almaz yoğun bir dokuz gün yaşadıklarını ve siyasi partilerin tümüyle samimiyetle, ülke çıkarlarını ve halkın acil sorunlarına çözüm yollarını ele alarak görüşmelerinin sonucunda yeni bir hükümet modeli olarak UBP-DP-YDP formülünde mutabık kaldıklarını kaydetti.

Ortaya çıkan sonucu UBP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi’nde ele aldıklarını ve destek aldıklarını belirten Sucuoğlu, “UBP olarak 23 Ocak seçimlerine tek başına iktidar hedefiyle girdik. Halkımızdan bu yönde oy talep ettik. Tek başına iktidar hedefi, UBP’nin başarı hanesine yazılacak yeni bir tarihi zaferden çok, ülkenin süregelen sorunlarına neşter vurmak içindi. Halkın takdiri ortada. Yine en büyük sorumluluğu UBP’ye vermiştir. Halkın takdirini, ortaya çıkan sonucu artık tartışmanın faydası yok. Halkın kararını sorgulamak kimsenin haddi değil” ifadelerini kullandı.

“Uzun süreli, planlı programlı, uyum içinde bir hükümet istiyoruz”

UBP-DP-YDP hükümetinin önceki hükümetten farklı olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, “Başlı başına dağılım, aritmetik olarak çok farklıdır. Ama asıl şunu belirtmek isterim ki, ortaklarımız, değerli genel başkanlarımızın da ülkenin sorunlarına pragmatik çözümlerle yaklaşım motivasyonu en az bizim kadar vardır. Koordine içinde, hep birlikte çalışarak, KKTC'yi içinden geçmekte olduğu bu kritik süreçten başarı ile çıkaracacağız” diyerek, uzun süreli, planlı programlı, uyum içinde bir hükümet istediklerinin altını çizdi.

Ortaya atılan kabine listelerine işaret eden Sucuoğlu, bu listeleri sosyal medyadan şaşkınlık içinde takip ettiğini belirtti. Sucuoğlu, Kabine üzerinde hassasiyetle çalıştığını söyleyerek, en kısa zamanda kabineyi Cumhurbaşkanı’na sunacağını ve Cumhurbaşkanı’nın da görüşlerini dinleyerek açıklayacağını kaydetti.

Sucuoğlu açıklamasında, “Şimdiden hayırlı olsun. Zor bir görev ama Anavatan Türkiye’mizin desteği ve hizmet azmimiz sayesinde başaracağımızdan kuşkumuz yoktur” ifadelerine yer verdi.

Bakanlar Kurulu yarın Cumhurbaşkanına sunulacak

Öte yandan, Faiz Sucuoğlu, dün yapılan Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nu Cumhurbaşkanı’na yarın sabah sunacaklarını ve aynı gün Meclis’te isimlerin sunumunun yapılacağını söylemişti.