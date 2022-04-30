Sucuoğlu: İki ortak 'biz yokuz' dedi, görevi iade edeceğim, etik olarak ısrar bize yakışmaz
UBP'nin Meclis'teki toplantısı tamamlandı, Sucuoğlu: İki ortak 'biz yokuz' dedi, görevi iade edeceğim, etik olarak ısrar bize yakışmaz.
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Meclis'ten ayrılırken basının sorularını yanıtlayan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, önce MYK, ardından da Parti Meclisi toplantısı'nın yapılacağını söyledi.
Parti Yetkili kurullarının toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı'nı da ziyaret edeceğini kaydeden Sucuoğlu, soru üzerine görevi iade edeceğini, iki Hükümet ortağının 'biz yokuz' dediği durumda başka bir seçeneğin olmadığını ifade etti.
Sucuoğlu, "Etik olarak bize yakışmaz, prensiplerimiz duruşumuz vardır. MYK ile görüşeceğim, etik olarak da bize yakışmaz, iki ortağımız biz yokuz dedikten sonra daha fazla ısrar etmenin anlamı yok" dedi.
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