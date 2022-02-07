Sucuoğlu, hükümetin istifasını sunuyor

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP-DP hükümetinin istifasını bugün sunuyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sucuoğlu bu amaçla saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı’na gidecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümeti kurma görevini en geç yarın, 23 Ocak'taki seçimden birinci parti olarak çıkan UBP'nin Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu’na vereceğini açıklamıştı.