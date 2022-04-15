Sucuoğlu: Elektrikte indirim yalnızca Mart ayında

Başbakan Faiz Sucuoğlu, elektrikte indirimli tarifenin sadece Mart ayındaki faturalara yansıtılacağını, devamında zamlı tarifenin uygulanacağını açıkladı.

Kıbrıs Postası'na konuşan Sucuoğlu, bu ayın istisna olduğunu belirterek, yalnızca Mart’a özel oranların uygulanacağını kaydetti.

Mart ayı sonrası tüketimin düşeceğini ve Temmuz ayına kadar bir sıkıntı olacağını düşünmediklerini ifade eden Sucuoğlu, daha sonra bir çalışma yapılacağını, Kıb-Tek’e külfet getirmek istemediklerini dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere Sucuoğlu, ‘Elektrikte yüksek faturalara’ yönelik tepki sonrasında yeniden düzenleme yapılacağını açıklamış. Bu uygulama hayata geçmemişti.