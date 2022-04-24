Sucuoğlu: “DP ve YDP’den onay gelirse yarın kabineyi açıklamayı planlıyoruz”

Hükümeti kurmak üzere görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, DP ve YDP’den gelecek kararı beklediğini, kararın olumlu çıkması halinde kabineyi yarın açıklamayı planladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, geçtiğimiz günlerde dağılan hükümetin yerine yeni hükümeti kurmak üzere Sucuoğlu’nu görevlendirdi, 3’lü UBP-DP-YDP hükümetini yeniden kurmayı planlayan Sucuoğlu partilerle gerekli temaslarda bulunmasının ardından karar beklediklerini açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Sucuoğlu, bugün içinde DP ile YDP’nin parti meclisi toplantısı yapacağını ve onlardan onay gelmesi halinde yeni kabineyi yarın açıklamayı planladıklarını söyledi. Şu an için kabinedeki isimlere dair detay veremeyeceğini ifade eden Sucuoğlu, değişiklik olup olmayacağı yönündeki soruya ise “onu kabine açıklanınca hep birlikte göreceğiz” yanıtını verdi.