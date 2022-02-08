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Sucuoğlu DP ve YDP ile görüşecek

Sucuoğlu DP ve YDP ile görüşecek

Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu yarın DP ve YDP'yi ziyaret edecek.

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Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu yarın DP ve YDP'yi ziyaret edecek.

UBP’den yapılan açıklamaya göre; Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu yeni hükümeti kurma çalışmalarına ilişkin siyasi partilerle görüşmelerine Çarşamba günü (09.02.2022) saat 11:30’da Yeniden Doğuş Partisi ile saat 14.30’da ise Demokrat Parti’yi ziyaret ederek başlayacak.

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