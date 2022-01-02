Sucuoğlu Dörtyol'da incelemelerde bulundu
Başbakan Faiz Sucuoglu, aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen bölgelerde incelemelerini bugün de sürdürdü.
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Başbakan Faiz Sucuoglu, aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen bölgelerde incelemelerini bugün de sürdürdü.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan, Gazimağusa Dörtyol'da yağışlarda hasar gören Ağıllar Bölgesi'ne giderek, yetkililerden bilgi aldı.
Üreticilerin sorularını da dinleyen Sucuoglu, yaraların sarılması için, imkanlar çerçevesinde mağdur üreticiye yardım edileceğini söyledi.
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Etiketler : yağış, Faiz Sucuoğlu, Dörtyol