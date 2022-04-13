Sucuoğlu: “Çalışmalar öngörülen şekilde devam ederse yarın protokol imzalanacak”

Başbakan Dr Faiz Sucuoğlu Türkiye ile ekonomik protokolün yarın imzalanabileceğini açıkladı.

Başbakan Dr Faiz Sucuoğlu, Ankara ziyaretiyle ilgili Ercan Havaalanı'nda basın açıklaması yaptı.

Başbakan Sucuoğlu, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti üzerine Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceklerini söyledi.

Sucuoğlu, ziyarette KKTC ile TC arasındaki Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü üzerinde ayrıntıları ele almayı ve çalışmaların tamamlanması sonrasında protokolü imzalamayı öngördüklerini vurguladı.

Ziyarette yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek alt yapı yatırımlarının ele alınacağını anlatan Sucuoğlu, KKTC ekonomisinin güçlendirilmesinin ziyaretin ana hedefi olacağını vurguladı.

Sucuoğlu, Ankara ziyaretinde kendisine Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Sunat Atun ile birlikte teknik ekip ve müsteşarların eşlik edeceğini dile getirdi.

Ekonomik programla ilgili çalışmaların devam edeceğine dikkat çeken Sucuoğlu, çalışmaların öngörülen şekilde devam ederse yarın protokolün imzalanacağını kaydetti.

Sucuoğlu, “Zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde imzalanacak protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.