Sucuoğlu: Beni Avrupa Birliği yasaları çok ilgilendirmez.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC için “tanınmamışlığın” avantajlarından söz etti, “Artık tanınmamışlığın avantajlarını da yaşamanın zamanıdır; beni Avrupa Birliği yasaları çok ilgilendirmez” dedi.



Sucuoğlu bu avantajların ne olduğunu tam açıklamadı.

“Singapur ve Tayvan gibi tanınmamasına rağmen çok ciddi geliri olan ve refah içerisinde olan ülkeler var” örneğini vermekle yetindi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 2022 yılı bütçesine ek olarak, yapmayı planladıkları “yeni sektör” açılımları ile ülkeye sıcak para getirerek Maliye’yi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sucuoğlu bunu hangi formülle başaracakları yönünde bilgi vermedi, “seçimi” işaret etti.

Seçimden sonra UBP’nin iktidarda olacağı öngörüsünde olan Sucuoğlu, radikal kararlar alacak, cesur, seçilme gailesi olmayan ve alışılmışın dışında adımlar atabilecek bir ekiple vakit kaybetmeden atılımlar yapacağını vurguladı.

Kapanmanın ya da yüz yüze eğitimden vazgeçilmesinin şu an için söz konusu olmadığını belirten Sucuoğlu, vatandaşı aşılanmaya ve maske ile mesafe kurallarına uymaya çağırdı.

“Yatırımcı düşmanı değil, yatırımcı dostu bir ülke olmamız gerekir”

Sucuoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hep tanınmamışlığın dezavantajlarını yaşadı. Artık tanınmamışlığın avantajlarını da yaşamanın zamanıdır. Beni Avrupa Birliği yasaları çok ilgilendirmez. Ben Avrupa Birliği üyesi değilim. Dolayısıyla ben kendi yasalarımı hazırlayıp kendi ülkeme avantajlar sağlayabilirim, onun peşindeyim. Singapur ve Tayvan gibi tanınmamasına rağmen çok ciddi geliri olan ve refah içerisinde olan ülkeler var.

Yatırımcı düşmanı değil, yatırımcı dostu bir ülke olmamız gerekir. Yatırımcı dostu anlamında ülkemiz çok sorgulanıyor, bunları kırmamız gerekiyor.

İnşaat sektöründe kapıları açmakla yetinmeyip, adeta kırıp çıkarmalıyız, sektörün önünü açmamız gerekiyor.”

“Hedef Maliye’yi güçlendirmek”



“Para yoksa hiçbir şey yapamazsınız” diyen Sucuoğlu, “Maliye güçlendikten sonra sektörel destekler ve mükellefiyetler kendiliğinden gelir. Yeni kurulacak hükümetin odaklanacağı tek nokta ekonomi olacak. Önümüzdeki 5 yıl iktidara gelirsek, vatandaşımızın cebindeki 3 kuruşu 5 kuruş yapmanın kavgasını vereceğiz” iddiasını ortaya attı.



En erken zamanda Ankara’ya gideceğini söyleyen Sucuoğlu, bu konuları orada daha detaylı bir şekilde ele alacaklarını aktardı.

“Karma oyun kaldırılması taraftarıyız”

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda yapılması öngörülen değişikliklerle ilgili de konuşan Sucuoğlu, UBP Parti Meclisi’nde karma oyun kaldırılması yönünde karar çıktığını ancak diğer partilerde bu yönde bir inisiyatif göremediğini ifade etti.