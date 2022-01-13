Sucuoğlu: % 37.26 Hayat Pahalılığı maaşlara yansıtılacak

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Asgari Ücret ve kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak artışla ilgili açıklama yaptı, yeni asgari ücretin yürürlüğe girdiğini, % 37.26 Hayat Pahalılığı’nın da 1 Ocak itibarıyla kamu maaşlarına yansıtılacağını belirtti.