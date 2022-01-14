Sucuoğlu: “21 vekille geliyorsunuz, 2-3 vekilli partilerin esiri oluyorsunuz”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, siyasi istikrarsızlığın koalisyon hükümetlerinden kaynaklandığını savundu,

“Siz 21 vekille geliyorsunuz, 1 vekilli, 2 vekilli, 3 vekilli partilerin esiri oluyorsunuz” şeklinde konuştu.

23 Ocak’ı ‘en kritik seçim’ olarak yorumlayan Sucuoğlu, “Eski alışkanlıklarımızı bırakarak, gör beni göreyim seni politikalardan uzaklaşmak gerekir” diye konuştu.

Sucuoğlu, Ankara ziyaretinde 2022 protokolünün de masaya yatırıldığını da dile getirerek, “Biz yapabileceklerimizi ortaya koyacağız. 23’ünden sonra çok hızlı şekilde altı dolacak. Ekonomik anlamda, yasal düzenleme anlamında belli açılımlar yapılacak” şeklinde konuştu.

“Bir bacağımız Ankara’da olacak. Daha fazla işbirliği, daha fazla kendimizi ifade etme… Bunu yapacağız” diyen Sucuoğlu bu açıklamaları BRT’de Manşet+ programında yaptı.

Sucuoğlu’nun açıklamaları özetle şöyle:

“Siyasi istikrar 3’lü ya da 4’lü koalisyonla olmadı”

“Ankara’da TC’nin KKTC’nin arkasında olduğunu gördük. Siyasi istikrarın olmadığı bir yerde ekonomik ve sosyal istikrardan bahsetmek olmaz. Siyasi istikrar 3’lü ya da 4’lü koalisyonla olmadı. Dünyada en çok hükümet değiştiren, en çok plaket veren nüfusa göre en çok başkanı olan ülkeyiz. Hiçbiri de bir işe yaramaz. Siyasi istikrarsızlık koalisyon hükümetlerinden kaynaklanıyor. Siyasi istikrar olmazsa patinaj yapmaya devam edeceğiz. İstikrarlı hükümet tek partili hükümetin orada olması demek... Yürüdüğünüz zaman kimse sizi arkanızdan çekmesin… Eğer koalisyonlarda diğer partilerle her konuda aynı fikirde olmuş olsanız, o başka bir parti olmaz. Siz 21 vekille geliyorsunuz, 1 vekilli, 2 vekilli, 3 vekilli partilerin esiri oluyorsunuz. Kimse alınmasın…”

Protokol…

“6-7 saate yakın 2022 protokolü, diğer konular masaya yatırıldı. Örneğin, 6 madde koyduk hiçbirini yapmadık. Bu devlet adabına yakışmaz. Biz yapabileceklerimizi ortaya koyacağız. 23’ünden sonra çok hızlı şekilde altı dolacak. Ekonomik anlamda, yasal düzenleme anlamında belli açılımlar yapılacak. Cezaevi bitmiş durumdadır ama yasası yok. Yasayı komitede… Öncelikli şey yasanın hayata geçmesi... Bir bacağımız Ankara’da olacak. Daha fazla işbirliği, daha fazla kendimizi ifade etme…”

“İskele Karpaz öncelikli bölge”

“İskele Karpaz bölgesinde yaşayan halkın sıkıntılarını çözeceğiz. Yatırım anlamında öncelikli bölge olacak.”

“Fiyatlarda kıpırdama var istediğimiz seviyede değil”

“Kime ne kadar para kestik konusunu açıklamak etik değil. Vereceğimiz isim, uzun süre market ve firmayı etkiler. Kıbrıs küçük yer. Ceza kesmeye devam ediyoruz. Aynı sıkıntıyı Türkiye’de yaşıyor. Fiyatlardaki geri dönüşü onlar da yaşıyor. Kıpırdama var ama istediğimiz seviyede değil. Dövizin zig zag çizmesi en büyük sıkıntılardan biri… Ulaşabildiğimize gerekli ikazı verdik. Memurlar sürekli denetim yapıyor. Arz talep dengesi bozuldu. Arz düştü, talep devam ediyor, artıyor. Sıkıntı da buradan kaynaklanıyor.”

Tarım…

“Tarım Bakanı, Ankara’ya gideceğimizde Hayvan yemi ile ilgili bir ricada bulundu. Bende yaptığım görüşmelerde 30 bin ton yemlik arpa ve 15 bin ton yemlik mısır istediğimizi söyledim. Türkiye’deki fiyatla bunu talep ettik. Onlar da hemen çalışmasını yapacaklarını söylediler.

“En kritik seçim…”

“Kıbrıs Türk halkı, 23 Ocak’ta en kritik seçimi yapacak… Siyasi ve ekonomik yönden en kritik seçim…

O kadar hükümet değişti ki rakamları bile karıştırıyoruz. Bundan kurtulmanın önemi budur. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz, bundan kaynaklanan diğer sıkıntıların çözümünün anahtarı 23 Ocak’tır. Eski alışkanlıklarımızı bırakarak, gör beni göreyim seni politikalardan uzaklaşmak gerekir. Karmanın hiçbir katkısı yok. Yine binlerce oy yanacak. Beyin süzgecinden geçirin, kalp süzgecinden değil…”