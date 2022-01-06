Sucoğlu'na seçim öncesi Ankara daveti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Genel Seçimlere sayılı günler kala Ankara'ya çağrıldı, "resmi temaslarda" bulunmak üzere 12 Ocak'ta Ankara'ya gideceği açıklandı.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara'da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek olan Başbakan Sucuoğlu'nun "iki ülke arasındaki ilişkiler, Kıbrıs konusu ve çeşitli konularda görüş alışverişinde" bulunacağı belirtildi.

Başbakanlık açıklamasında "TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesinin ardından TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek olan Başbakan Sucuoğlu çeşitli diğer temaslarda da bulunacak" denildi.