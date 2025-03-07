Şubat ayı açlık sınırı 28 bin 242 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 4 kişilik bir ailenim Şubat ayı açlık sınırını 28 bin 242 TL olarak açıkladı.

KTAMS'tan yapılan açıklamada, yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 241,14 TL aylık 7 bin 234 TL, yetişkin bir erkeğin günlük 251,74 TL aylık 7 bin 552 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 268,17 TL, aylık 7 bin 45 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 180,34 TL, aylık 5 bin 410 TL olduğu belirtildi.

Açıklama şöyle:

"KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İSTATİSTİK KURUMU tarafından sendikamıza gönderilen fiyatlarının ortalamalarını alarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 28 Şubat 2025 tarihi itibariyle açlık sınırı 28,242 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 241,14 aylık 7.234,2 yetişkin bir erkek için günlük 251,74 aylık 7.552,2 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 268,17, aylık 7.045,1 ve 4-6 yaş çocuk için günlük 180,34 TL, aylık 5.410,2,8 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda

harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 28242 TL’dir. İSTATİSTİK KURUMU’nun resmi rakamlarına göre ülkemizde

Ocak 2025 ayında % 2,02 , Şubat ayında ise %2.16 enflasyon meydana gelmiştir. İki aylık enflasyon % 4.21

Sendikamızın defalarca dile getirdiği gibi, bu oranların hesaplanmasında

İSTATİSTİK KURUMU

tarafından kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi sepeti güncelliğini yitirdiğinden

açıklanan oranlar gerçek hayat pahalılığını yansıtmamaktadır.