“SuAda” sergisi, 8 Ekim’de İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın altıncı kişisel sergisi “SuAda”, 8 Ekim Salı günü saat 18.00’de, Lefkoşa’daki İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak.

Kıbrıs’ın doğal güzelliklerinden ilham alan Doç. Dr. Yazgın, sergide; Kıbrıs göletleri ve çevresini ele aldığı 24 eseriyle dikkat çekiyor. Sanatçı, yüksek baskı tekniklerinden biri olan ‘linol baskı tekniği’ kullanarak doğanın unsurlarını sanatın parçasına dönüştürüyor. Göletlerin çevresindeki bitki örtüsü, mimari yapılar ve tarihi ören yerleri gibi öğeleri sanatsal kompozisyonlarında birleştiren Doç. Dr. Yücel Yazgın, eserlerinde doğanın güzelliklerini soyut bir yaklaşımla ele alıyor.

Kıbrıs göletlerinden ilham alan sanatçı, çalışmalarında uydu görüntülerinden yola çıkarak doğanın güzelliklerini sanatın evrensel dili ile buluşturuyor. Sanatçının bu özgün çalışmaları, izleyiciye Kıbrıs’ın zengin ekosistemine dair yeni bir bakış açısı sunuyor. Sergi, 18 Ekim tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Doç. Dr. Yücel Yazgın: “Sanatı doğayla buluşturan bu yolculuğa tüm sanatseverleri davet ediyorum.”

Sergideki her bir eserin; adanın dokusunu, geçmişin izlerini ve doğanın özünü buluşturduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yücel Yazgın, “Su, yaşamın özü olduğu gibi bu serginin de merkezini oluşturuyor. ‘SuAda’ sergisi; sanatseverleri suyun ritmindeki eşsiz yolculuğa davet ediyor” dedi.

“Sanatın, insanları düşünmeye, hissetmeye ve fark etmeye yönlendiren güçlü bir araç olduğuna inanıyorum. Bu sergi ile izleyicilerin Kıbrıs’ın hem doğal hem de kültürel mirasıyla yeni bir bağ kurmasını umuyorum” ifadelerini kullanan Doç. Dr. Yücel Yazgın, “Sizleri de, sanatı doğayla buluşturan bu yolculuğa davet ediyorum” dedi.

Doç. Dr. Yücel Yazgın kimdir?

Doktora tezini “Kıbrıs Arkeolojik Silindir Mühürlerinin Analizi ve Baskı Resme Yansımaları” çalışması ile tamamlayan Doç. Dr. Yücel Yazgın, merkezine Kıbrıs adasını alan eserleri ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı olan Doç Dr. Yazgın, kariyeri boyunca beş kişisel sergi ve birçok karma sergi ile eserlerini sanatseverler ile buluşturdu.

2016’da Atatürk Öğretmen Akademisi’nden emekli olan Doç. Dr. Yücel Yazgın, 2018’de TÜYAP Uluslararası Sanat Fuarı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmek üzere görevlendirilen iki ressamdan biri oldu. Yayınları arasında; “Resim İş Eğitimi Yöntemi”, “Güzelyazı El Kitabı”, “Resim İş Eğitimi Yöntemi”, “Güzel Yazı Teknikleri” ve “Eğitimde İletişim” adlı kitaplar yer almaktadır. Sanatsal ve akademik çalışmalarını bir arada sürdüren Doç. Dr. Yücel Yazgın, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.