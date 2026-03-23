“Su yapıtlarının bakımı yapılmıyor”

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Erkut Uluçam, su yapıtlarının bakımının yapılmadığını, Lefke-Güzelyurt Derivasyonu'na kasıtlı hasar verilmesine rağmen müdahale edilmediğini söyledi.

Erkut Uluçam, bu yıl Suyun Aktığı Yerde Eşitlik Büyür teması taşıyan 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, ülkede su yapılarının bakımının "yıllardır yapılmadı/yapılmak istenmediğini", Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının su yapılarının korunması ve idamesiyle ilgili yetkili otorite olmasına rağmen, Jeoloji ve Maden Dairesi’nin turizmle ilgili bakanlığa bağlı olmasına tepki gösterdi.

Uluçam, aşırı yağışların, önlem alınmadığı takdirde zarar getirebileceğini, dere, baraj, gölet, su bendi ve derivasyon kanalı gibi su yapıtlarının bakımının ve yenilerinin yapılmasının suyun tutulması ve yer altı su kaynaklarının beslenmesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Denize akıp giden suyun, Güzelyurt Aküferi'ni besleyen Güzelyurt Barajına aktarılması amacıyla 1983'de 28 kilometrelik Lefke-Güzelyurt Derivasyonunun yapıldığını, ancak "yıllardır" kanalın Doğancı'dan sonraki kısmının temizliğinin "kasıtlı olarak" yapılmadığını kaydeden Uluçam, bunun yanında kanaldan dereye su akıtmak için kanal seddine hasar verildiğini de belirtti.

Uluçam, ilgili bakanlık tarafından konunun bilinmesine rağmen, yıkılan sedde müdahale edilmemesi ve kanalın temizliğinin yapılmamasının doğal kaynakları idare edilememesinin açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Uluçam, ilgili Bakanlığın "otorite sağlayamaması" sonucu, Dünya Su Günü temasına (Suyun Aktığı Yerde Eşitlik Büyür) ters olarak, suyun eşit kullandırılamadığını,

dolayısıyla pek çok insanı birbirine düşürdüğünü kaydetti.