Su deposu park halindeki aracın üzerine düştü

Ortaköy’de şiddetli rüzgâr nedeniyle bir apartmanın damında bulunan su deposunun yerinden koparak park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, olay saat 15.45 sıralarında Ortaköy’de, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Apartmanın damında yer alan yaklaşık 1,5 tonluk plastik su deposunun, etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle apartmanın park yerinde park halinde bulunan bir aracın üzerine düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, olayın ardından bölgeye İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve araçta olası bir yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, ancak araçta maddi hasar oluştuğu ifade edildi.

Polis Basın Subaylığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Fotoğraf: Gadara Medya