Sterlin 58.10 TL, dolar 43.10 TL, euro 50.60 TL’den işlem görüyor

Serbest piyasada, euro 50,60 Türk lirası, sterlin 58,10 Türk lirası, dolar 43.10 Türk lirasından işlem görüyor.
2026'nın ikinci gününde, serbest piyasada saat 09.45 itibarıyla 50.30 TL’den alınan euro 50.60 TL’den satılıyor. 57.70 TL’den alınan sterlinin satış fiyatı da 58.10 olarak belirlendi.
Dolar ise, 42,82 TL’den alınıp, 43.10 TL’den satışa sunuluyor.
