Stefanou: Müzakerelerin yeniden başlaması için inisiyatif alınması gerekecek

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou, müzakerelerin yeniden başlaması için ivme yaratacak inisiyatif alma gereğini vurguladı.

Kıbrıs devlet televizyonu PIK’E konuşan Stefanou, AKEL'in Türkiye'yi enerji gelişmeleri denklemine sokacak girişimler önerisini yineledi, aynı zamanda, hükümeti işleri kolaylaştırmak yerine karmaşıklaştırmakla suçladı. Stefanou, “Türkiye'nin egemen eşitlik talebinin kabul edilemeyeceğini” vurguladı.

Stefanou, “Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar'ın, bölünmenin güçlendirmek için her şeyi olduğu gibi tutmak için mümkün olan her şeyi yaptığını da” kaydetti. (PIK)