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  3. “Ne satılacak bir kuruş limanımız, ne de özelleşecek bir kuruluşumuz kaldı”
“Ne satılacak bir kuruş limanımız, ne de özelleşecek bir kuruluşumuz kaldı”

“Ne satılacak bir kuruş limanımız, ne de özelleşecek bir kuruluşumuz kaldı”

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gazimağusa Limanı’nda yaşanan sorunlar ve personel yetersizliği gerekçesiyle 08.00-10.00 saatleri arasında uyarı grevi yaptı.

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Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gazimağusa Limanı’nda yaşanan sorunlar ve personel yetersizliği gerekçesiyle 08.00-10.00 saatleri arasında uyarı grevi yaptı.

Sendika, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği  binası önünde basın açıklaması yaptı.

 

Kanatlı: Dayanacak gücümüz kalmadı

GÜÇ-SEN Başkanı Ediz Kanatlı, personel  eksikliği ve  fiziki koşulların yetersizliği  nedeniyle bugün uyarı grevi gerçekleştirdiklerini  kaydetti.

“Dayanacak gücümüz kalmadı.” diyen Kanatl,  bir çok girişimlerine rağmen limanla ilgili adımların atılmadığını söyledi.

Limanda personel yetersizliği ve altyapı sorunlarının devam ettiğini kaydeden Kanatlı, gemi boyama sırasında  kimyasal partiküllerin  çevreye dağıldığını ve bunun halk sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.

 

Yurteri: En büyük sorunlardan biri personel eksikliği

GÜÇ-SEN Gazimağusa Bölge Sorumlusu Ahmet Yurteri, Sendika’nın basın açıklamasını okudu.

Yurteri, bugün gerçekleştirdikleri grevin amacının  hizmeti aksatmak için değil çalışanların sağlığını, güvenliğini ve limanın sürdürülebilir şekilde hizmet vermesini sağlamak olduğunu belirtti.

Çarşamba günü limanda ihracat işlemleri devam ederken  tersanede  kum raspa çalışması yapıldığını belirten Yurteri, bu işlem sırasında  ortaya çıkan grit ve diğer aşındırıcı tozların kontrolsüz şekilde  liman sahasına yayıldığını ,liman çalışanları ve çevrenin bundan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Limandaki en büyük sorunlardan birinin de personel eksikliği olduğunu söyleyen Yurteri, Gümrük muhafaza  kadrolarına personel alımı için açılan  20 kişilik münhalin mevcut ihtiyacın çok altında olduğunu, Teşkilat Yasası’nın izin verdiği kadro sayısının 43 olduğunu vurguladı.

Yurteri, taleplerinin yasanın öngördüğü kadronun doldurulması olduğunu belirterek,” Yetersiz personelle hem güvenliği sağlamak hem kaçakçılıkla mücadele etmek hem de  artan ticaret hacmine  cevap vermek mümkün değildir.” dedi.

Limanda yıllardır çözüm bekleyen yapısal sorun olduğuna dikkat çeken Yurteri,  liman bölgesinin bir çok bölümünde gece aydınlatmasının yetersiz olduğunu, yoğun tır trafiğinin yeterince yönetilemediğini, çok sayıda geminin aynı anda limana alınmasının  çalışma düzenini bozduğunu söyledi.

Yurteri, hükümete ve ilgili bakanlıklara çağrıda bulunarak, “Gazimağusa Limanı ülkemizin dış ticaret kapısıdır. Bu liman günü kurtaran anlayışla değil planlı, güvenli ve çağdaş yönetim anlayışıyla idare edilmelidir.” dedi.

Yurteri açıklamasını, “Ne satılacak bir kuruş limanımız, ne de  özelleşecek tek bir kuruluşumuz kalmıştır.” sözleriyle tamamladı.

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