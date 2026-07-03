"Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri" ile "Hizmet Onur Ödülleri" gecede sahiplerini bulacak

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Kıbrıs'ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete olan Saded'in 137'nci yıl dönümü dolayısıyla 11 Temmuz Basın Günü resepsiyonu düzenleyecek.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi'ndeki Paradise Park'ta, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek resepsiyonda "Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri" ile "Hizmet Onur Ödülleri" de sahiplerini bulacak.

2026 Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri’nde YENİDÜZEN’den Serhat İncirli, Hüseyin Özbarışcı, Tümay Tuğyan, Berivan Babahan ve Ödül Aşık Ülker ödüle layık görüldü.

Kıbrıs'ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete olan Saded, Ahmet Emin Efendi tarafından 11 Temmuz 1889'da yayımlanmaya başlamıştı. Haftalık olarak yayımlanan ve toplam 16 nüsha yayımlanan gazete, 14 Kasım 1889'da yayın hayatına son vermişti.