KHK, I. Derece Servis Sorumlu Hemşiresi terfi sınavı sürecini yeniden başlattı

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), I. Derece Servis Sorumlu Hemşiresi terfi kadrosuna ilişkin açılan davada, Yüksek İdare Mahkemesi'nin ara emir verilmesine gerek olmadığına hükmettiğini bildirdi.

KHK'den yapılan açıklamada, mahkemenin kararı doğrultusunda, görev yerinde çalışmayan kamu görevlilerinin terfi sınavına alınmamasına ilişkin Komisyon kararının geçerliliğini ve hukuken bağlayıcılığını koruduğu belirtildi.

Açıklamada, Yüksek Mahkeme kararlarının yalnızca tarafları bağlamakla kalmayıp içtihat niteliği de taşıdığı ifade edilerek, "İlgili sınavın yapılmasına ilişkin süreç hızla başlatılmıştır" denildi.

Dava süreci

Söz konusu dava, KHK'nin "yasal görev yerinde çalışmadığı" gerekçesiyle I. Derece Servis Sorumlu Hemşiresi terfi sınavına kabul etmediği bir hemşire tarafından açılmış; davacı da 24 Kasım 2025'te Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurarak sınava alınmamasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulmasını talep etmişti.

Mahkeme, 27 Kasım 2025 tarihli duruşmada bu talebi kabul ederek kararın yürütmesini geçici olarak durdurmuş, 19 Haziran 2026'daki ara emir duruşmasının ardından ise geçici tedbiri kaldırarak ara emir verilmesine gerek olmadığına karar vermişti.