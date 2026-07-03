Akademi Sanat Derneği Halk Dansları Topluluğu, İbiza’da festivale katıldı

Akademi Sanat Derneği Halk Dansları Topluluğu, İspanya’nın İbiza kentinde düzenlenen halk dansları festivaline katıldı.

Akademi Sanat Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, festivale KKTC’den ilk kez bir ekip katıldı.

Dernek Başkanı Gencay Eroğlu, KKTC’deki halk dansları ekiplerinin dünyanın birçok ülkesinde, KKTC'yi temsil ettiğini belirterek, Akademi Sanat Derneği Gold Grubu olarak İbiza’da da bu yönde bir adım attıklarını ve halk tarafından ilgi gördüklerini söyledi.

Eroğlu, festivalde yer alan eğitmen, dansçı ve müzisyenlere katkılarından dolayı teşekkür etti.