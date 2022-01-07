Statica Anketi: UBP - CTP arasında fark %5

Statica Araştırma ve Danışmanlık Merkezi, 23 Ocak Genel Seçimleri öncesi anketini açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) birinci parti olmak için yarışırken, ankete göre iki parti arasındaki fark % 5 olarak öne çıkıyor.

Ankete göre halen Meclis’te olan 6 parti yerlerini koruyacak.

1.100 kişiyle bilgisayar destekli yüz yüze yöntemle yapılan ankete katılanların yüzde 6’sının ilk kez oy kullanacağı belirtildi.

Ankette katılanların % 11.2’si kararsız olduğunu belirtti. Kararsızları orantısal olarak dağıtılmış anket sonuçlarına göre UBP % 35.02, CTP % 29.84, DP % 10.25, HP % 8.33, YDP % 7.21 ve TDP % 5.86 oy oranı ile Meclis’te temsiliyet hakkı kazanırken; TKP % 2.59, Bağımsız Yolu ise % 0.9 oy alıyor.

Ankete göre UBP 21, CTP 17, DP 4, HP 3, YDP 3, TDP vekil çıkarıyor.

UBP’nin vekil sayısını koruyacağı, CTP’nin 5 vekil artıracağı, DP’nin 1 vekil artıracağı ön görülen ankete göre “seçimin kaybedeni” ise 6 vekil kaybıyla HP olacak. YDP’nin 1 vekil artırması, TDP’nin ise 1 vekil kaybetmesi de ön görüler arasında yer alıyor.

Ankete göre, UBP-CTP koalisyonu dışında, üçlü ya da dörtlü koalisyon hükümeti formülüne ihtiyaç olacak.