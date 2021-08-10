Soygun ve darp meselesinde iki tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen soygun, ciddi darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı G.R.M bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlının yanı sıra olayda şikâyetçi olan E.O.S ise de ülkede kayıt dışı bulunduğu için mahkeme huzurundaydı.

Polis: “İki kişi zanlı E.O.S’yi zorla kaldığı otele götürüldü, 600 Euro nakit parayı sirkat etti”

Polis, zanlının; 29.07.2021 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa' da henüz tespit edilemeyen bir adreste Lefkoşa' da sakin E.N. ile aralarında bulunan alacak verecek meselesi yüzünden E.O.S vücudunun muhtelif yerlerine yumruk atıp ciddi bir şekilde darp ettikten sonra cep telefonunu ve Nijerya pasaportunu zor kullanarak alıp soygun suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlıların saat 17.00 raddelerinde E.O.S’yi henüz tespit edilemeyen iki kişinin zor kullanarak Girne'ye götürüp kaldığı otel odasında muhafaza ettiği 600 Euro nakit parayı sirkat ettiklerini anlattı.

Polis, akabinde yapılan araştırmada telefon ve pasaportun, Lefkoşa K.Kaymaklı'daki odada mahkeme emri yapılan aramada tespit edilip emare olarak alındığını ve zanlının tutuklandığını ifade etti. Polis, mesele ile ilgili olarak E.N. ile birlikte halen üç kişinin arandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

“Zanlı E.O.S ülkede kaçak yaşıyor”

Polis memuru İbrahim Toz, mahkemede zanlı E.O.S ile ilgili yeminli şahadet verdi. Polis, zanlının İkamet İzinsiz bulunmakla tutuklandığını belirtti. Polis Lefkoşa Adli Şubede “Soygun, Ciddi Darp'' meselesi ile ilgili olarak şikâyetçi olarak bulunan E.O.S’nin pasaportuna yapılan muhaceret kontrolünde 10.06.2021 tarihinden itibaren ülkede ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten Polis, zanlının 60 gün süreyle ön izinle geldiği 60 gün süre içerisinde hiçbir okula başvuru yapmadığı, içişleri muhaceret sisteminde hiçbir şekilde kaydının bulunmadığının tespit edildiğini belirterek, bu aşamada tahkikat tamamlandığından zanlının merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasını talep etti.

Bir zanlı 45, bir zanlı 40 gün tutuklu kalacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlı G.R.M’nin 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç Hazal Hacımulla, E.O.S’nin ise 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.