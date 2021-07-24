Sosyal paylaşım tartışması kavgayla bitti

Gönyeli’de meydana gelen ‘Zorla İnsan Kaçırma’, ‘Vahim Zarar’, ‘Şiddet Kullanma Tehdidi’, ‘Ciddi Darp’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar E.H., M.A.S., A.M., ve M.İ., mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Polis memuru, 23 Temmuz tarihinde Gönyeli'de bir otel’in lojmanlarında zanlıların B.H.’yi sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımıyla ilgili konuşmak maksadıyla plakası meçhul araca alıp, otel’e götürmeyip zorla alıkoyarak, "Seni dövecem, öldürecem" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduklarını kaydetti.

Polis, Girne anayolu üzerinde henüz tam olarak belirtilmeyen bir mevkide aralarında çıkan tartışmada henüz tespit edilemeyen zanlılardan birinin B.H.’nin sağ gözüne ve burnuna yumruk vurup ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin çoklu kırılmasına sebep verip vahim ve bedensel zarara uğrattığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak bir kişinin daha arandığını belirtti.

Polis, zanlıların Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu da belirterek ilk etapta zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.