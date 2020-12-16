Sosyal medyada Derya-Baybars tartışması

CTP Milletvekili Doğuş Derya ile HP milletvekili, İçişleri eski bakanı Ayşegül Baybars arasında sosyal medyadan yurttaşlık ve vatandaşlıklarla ilgili tartışma yaşandı.

Ayşegül Baybars’ın gerek YENİDÜZEN’den Ödül Aşık Ülker’e verdiği röportajda gerekse de bir TV programında yurttaşlık yasasının statükoya takıldığına dair ifadeleri tartışma yarattı. Baybars Yenidüzen’e konuyla ilgili olarak şunları ifade etmişti.

“Burada doğan, burada büyüyen, bu ülkenin kimliğine, kültürüne sahip ve kendini bu ülkeye ait hisseden çocuklarımızın yurttaşlık alması gerekiyor” deyip o yönde bir politika yürüttük. Yurttaşlık Yasası’na da bunun kurallarını yazdık. Yurttaşlığın artık burada kaç yıl çalıştın üzerinden değil, bu topraklara aidiyet üzerinden, bu topraklardaki kimliği, kültürü benimseme üzerinden olması gerekir ve ona göre bir Yurttaşlık Yasası kurguladık. Dörtlü hükümet döneminde bu olabilirdi ama maalesef o treni kaçırdık. Yurttaşlık Yasası ve Beyaz Kimlik Yasası hazırdı ve bunlar da statükoya çomaktı. Bu konu diğer partilerin öncelikleri arasında olmadı. O yüzden iki koalisyon döneminde de yasa hazır olmasına rağmen geçmedi.”

Baybars’ın gerek dörtlü gerekse de ikili koalisyon döneminde söz konusu yasanın geçemediğine yönelik ifadelerine ise CTP milletvekili Doğuş Derya tepki gösterdi.

Derya yaptığı paylaşımda, “Yurttaşlık Yasası'nı 1 ya da 2 hafta içinde meclise göndereceğinizi söylediğiniz günden itibaren sürekli olarak (geçen zamanı da hatırlatarak) Yasa'nın ne zaman gönderileceğini kamuoyu önünde sorguladım. Bir kere bile cevap vermediniz. Şimdi de çıkıp "ortaklar zamanı değil dediler" diyerek mesuliyeti başkalarına atıyorsunuz. "Cesaretim ve kararlılığım yoktu" demek yerine yine başkalarını suçluyorsunuz. Çıkın ve açık yüreklilikle kim, ne zaman engel çıkardı doğru düzgün söyleyin” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine ise Baybars’tan cevap gecikmedi. İçişleri eski Bakanı Ayşegül Baybars, Derya’ya verdiği cevapta, “Bu konuda yıllardır çalıştığını bildiğim Sayın Doğuş Derya’nın mensubu olduğu partinin neden bugüne kadar bir tasarıyı dahi meclise sunmadığını da yarın mecliste yüz yüze sorar umarım biz de samimi cevabını alırız. Merak etmeyin ben sizi sosyal medyada açıklama yapmaya davet etmeyeceğim” ifadelerine yer verdi.

İşte Derya ve Baybars’ın paylaşımları

Doğuş Derya:

AÇIK KONUŞUN SEVGİLİ BAYBARS!

Ayşegül Baybars İçişleri Bakanlığı'nı devretmesinin hemen akabinde katıldığı bir TV programında "Beyaz Kimlik uygulamasını da içeren yeni Vatandaşlık Yasası’nın hazırlandığını ancak gerek 4’lü koalisyon döneminde, gerekse UBP ile ortaklıkta bunu geçiremediklerini , ortakların her defasında “zamanı değildir” dediğini aktardı. Yani konuyu "aslında ben yaptım ama ortaklarımız kabul etmedi" demeye getirerek kendisinin ve partisinin mesuliyetini üzerinden atmaya çalıştı. Buradan sevgili Ayşegül'e çok açık bir şekilde soruyorum:

1) "Zamanı değildir" dediğini iddia ettiğiniz "ortaklar" kimlerdir?

2) 4'lü Koalisyon döneminde şahsen ne zaman Yurttaşlık Yasası'nı sormuş isem, "bittiydi, bitmediydi" şeklinde muğlak cevaplar almıştım. Bu bittiğini söylediğiniz Yurttaşlık Yasası'nın tamamlanma tarihi nedir?

3) HP'nin UBP ile hükümet kurmasının hemen ardından 28 Mayıs 2019 tarihinde katıldığınız bir TV Programında da aynı iddiayı öne sürmüş, sonrasında da "YURTTAŞLIK YASASI HAZIR, 1 YA DA 2 HAFTA İÇİNDE MECLİSE GÖNDERMİŞ OLURUZ " demiştiniz. O günden itibaren 18 ay geçti! Niye göndermediniz?

4) Yurttaşlık Yasası ile ilgili bir adım atmaya niyetiniz var iseydi, bu Yasa'yı ille de TASLAK olarak Bakanlar Kurulu'ndan göndermek zorunda değildiniz. HP Grubunun veya diğer partilerden destek veren birçok vekilin de imzası ile ÖNERİ olarak vermeniz de mümkün idi. Niye vermediniz? Şimdi bir muhalefet partisi vekili olarak bitmiş olan o yasayı meclise getirecek misiniz?

Yurttaşlık Yasası'nı 1 ya da 2 hafta içinde meclise göndereceğinizi söylediğiniz günden itibaren sürekli olarak (geçen zamanı da hatırlatarak) Yasa'nın ne zaman gönderileceğini kamuoyu önünde sorguladım. Bir kere bile cevap vermediniz