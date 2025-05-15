“Soruşturma başlatıldı, iddialar dikkate alınacak”

Sağlık Bakanlığı, Şöhret Artuğlu’nun vefatına ilişkin kamuoyunda oluşan bilgi ihtiyacını karşılamak ve bazı iddialara açıklık getirmek amacıyla açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, merhum hastanın 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada, hasta yakınlarının sözlü olarak bazı sıkıntı ve şikayetlerini Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’e ilettiği belirtildi.

Aynı gün Bakan Dinçyürek’in, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimine konuyla ilgili araştırma başlatılması ve sonuçların yazılı olarak Bakanlığa iletilmesi yönünde talimat verdiği ifade edildi.

Süreç içerisinde ön bilgilendirme ve ilk raporların hazırlanmış olduğu kaydedilen açıklamada, basında yer alan bazı ek iddiaların da dikkate alınarak araştırmanın genişletildiği ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, soruşturma sürecinin 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ciddiyetle ve tüm yönleriyle yürütülmekte olduğu, sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Bakanlık, Şöhret Artuğlu’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.