“Sorunu ortak akılla çözün”

Ayşe GÜLER

Pile-Arçoz yol çalışmasına yönelik bilinmezlik sürerken, bölge halkı YENİDÜZEN’e konuştu, barikatta yaşadıkları sıkıntıları yineledi, “ortak uzlaşı” noktasında birleşti.

Kimi yurttaşlar, Birleşmiş Milletler(BM) yönetimindeki tampon bölgeye de uzanan çalışmanın hayata geçmesinin ihtiyaç olduğunu ifade ederken, kimileri de yol güzergahının diğer bölgelere ulaşım açısından uzak olduğunu, sorunun kısmen çözümlenebileceğini dile getirdi.

Birkaç gündür bölgede yaşanan hareketliliğin endişe yarattığını da söyleyen yurttaşlar, “Uzlaşmak varken, işlerin kızışması bizi tedirgin ediyor” dedi.

Pileliler, Kıbrıs’ın kuzeyine geçebilmek için uzun süredir ‘eziyet’ çektiklerini de söyleyerek, “Barikatlarda çektiğimiz ezgi, eziyet, zaman kaybı bıktırdı…” değerlendirmesinde bulundu.

Yurttaşlar konuştu…

YENİDÜZEN ekibi, bölgede nabız tuttu, vatandaşlara yol yapım çalışması hakkında ne düşündüklerini sordu.

Soner Kemal Öncü, “Sorun, ortak akılla çözülmeli” derken, Kemal Beyaz isimli vatandaş ise “Yol, diğer bölgelere uzak ama tamamlanmasını istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Uzun yıllardır bölgede market işleten Nihal Akokçu ise çalışmanın bölge halkını ulaşım açısından rahatlatacağını dile getirdi.

Aysun Sakallı ise uzlaşmak varken bölgede yaşanan gelişmelerin tedirginlik yarattığını vurguladı.

Hüseyin Akokçu isimli yurttaş, “Barikatlarda çektiğimiz ezgi, eziyet, zaman kaybı bıktırdı…” derken, oğlu Gürcan Akokçu ise “Yolun yapılması ihtiyaç ama ortak noktada buluşulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Pile’de dükkanı bulunan, her gün Mağusa’dan gidip gelen Meliz Tekünlü de yol çalışmasının kısmen rahatlama getirebileceğini söyledi, “Şu an çalışması devam eden yol hayata geçerse Yiğitler’den Mağusa’ya gitmek, barikatta beklemekle hemen hemen aynı…” dedi.

Soner Kemal ÖNCÜ: “Sorun, ortak akılla çözülmeli”

“Uzun süredir barikat sorunu yaşıyoruz. Bu kadar yıldır kendimizi hapiste hissediyoruz. Tek çıkışımız İngiliz üstlerinden geçip, Türk tarafına geçebilmek. Yolun kavgasız, gürültüsüz şekilde tamamlanmasını istiyoruz. Ortak akılla sorun çözülmeli. Yol Pile’ye yaklaşırsa, geri kalanı kolay. Kimse problem yaşamak istemiyor.”

Kemal BEYAZ: “Yol, diğer bölgelere uzak ama tamamlanmasını istiyoruz”

“Geçiş noktalarıyla ilgili yaşadığımız sorun uzun yıldır devam ediyor. Şu anda bir yol yapılması gündemde. Bu yolun geçmiş yıllarda kullanıldığı, Arçoz’a bu yol kullanılarak gidildiğini biliyoruz. Şu anda da asfaltlanması gündeme geldi. Yapılacak yolun, diğer bölgelere uzak noktada olduğu bir gerçek. Ancak bu çalışmanın bitmesini de istiyoruz.”

Nihal AKOKÇU: “Çalışma bölge halkını rahatlatacak”

“Kapılar açıldı açılalı barikatla ilgili sorun devam ediyor. Ancak pandemiden sonra geçişler daha da yoğunlaştı. Arçoz bölgesinde yol yapım çalışması devam ediyor. Yapılması planlanan yol bölge halkını rahatlatacak. Sorunun ortak akılla çözülmesini istiyoruz.”

Aysun SAKALLI: “Uzlaşmak varken, işlerin kızışması bizi tedirgin ediyor”

“Geçiş noktasını Kıbrıslı Rumlar, turistler, şoförlerle kullanmak zorundayız. Ancak bizim ayrı bir durumumuz var; bizler KKTC vatandaşı Pileli Kıbrıslı Türk’üz. Bizler insani ihtiyaçlarımızı karşılamak için gidiyoruz ancak saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz. Gün oluyor, 3-4 kez barikatı kullanmak zorunda kalıyoruz. Aynı şekilde her defasında da önümüzdeki araçları beklemek zorunda kalıyoruz. Her gün barikat geçişi için 1 saat beklemek istemiyoruz. Yol çalışmasının bu şekilde olması, oturup uzlaşmak varken, işlerin kızışması bizleri tedirgin ediyor. Bu işi ‘savaş’ boyutuna gelmesi çok kötü. Mevcut geçiş noktasının iyileştirmesi daha iyi olabilir. Yaşananlar hoş değil.”

Hüseyin AKOKÇU: “Barikatlarda çektiğimiz ezgi, eziyet, zaman kaybı bıktırdı…”

“Barikatlarda çektiğimiz ezgi, eziyet, zaman kaybı bıktırdı…Daha önce de şikayetlerimiz oldu. Resmi olarak da bu konuyu görüştük. Yolun açılması için öneri götürdük. Birçok Kıbrıslı Rum, özellikle benzin almak için Pergama’ya gidiyor, alışveriş yapmaya gidiyor. Bu durum kuzeye ekonomik gelir olarak yansıdı. Tüm bunlar olurken, bizler acil durumlarda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Yolun açılması bölge halkının faydasına olur. Ancak tercihimiz uzlaşı yolu ile sorunların çözülmesidir.”

Gürcan AKOKÇU: “Yolun yapılması ihtiyaç ama ortak noktada buluşulması gerekiyor”

“Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybı nedeniyle geçişler ciddi şekilde arttı. Eşimin annesi Beyarmudu’nda kalıyor. Ancak barikatlarda yaşadığımız yoğunluk ve uzun süre beklediğimiz için yaşlı annesine gidip de bakamıyor. Geçtiğimiz gün barikatta beklerken, rahatsız olan bir kadının yaşadığı zor anlara tanık olduk. Yolun yapılması ihtiyaç ama ortak noktada buluşulması gerekiyor.”

Meliz TEKÜNLÜ: “Kısmen rahatlama gelebilir”

“Her gün Mağusa’dan gidip geliyorum. Barikatlarda uzun süre beklemek zorunda kalıyoruz. Yol çalışması kısmen de rahatlama getirebilir. Ancak bizim kullandığımız yol güzergahı Pile-Mağusa… Şu an çalışması devam eden yol hayata geçerse Yiğitler’den Mağusa’ya gitmek, barikatta beklemekle hemen hemen aynı. Tek isteğimiz ortak noktada buluşulması…”

“Sorunu ortak akılla çözün”

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