Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun eğitim politikalarına ve son açıklamalarına tepki gösterdi, sadece son bir ayda yaşananların bile eğitim yönetiminin ne durumda olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Çavuşoğlu’nun “Dünya ile rekabet için okulda geçirilen süre artırılmalı” yönündeki sözlerine tepki gösteren Maviş, rekabetin yalnızca süre uzatılarak sağlanamayacağını vurguladı. Bu yaklaşımın pedagojik bakış açısının zayıflığını gösterdiğini belirten Maviş, söz konusu açıklamaların gerçek sorunların üzerini örtmeye yönelik bir algı operasyonu olduğunu ifade etti.

İki yıl içinde İlköğretim Dairesi’ne bağlı 110 okul için yalnızca iki rehber öğretmen atandığını hatırlatan Maviş, Ocak ayına gelinmesine rağmen artan ihtiyaçlara karşılık Bakanlığın hâlâ adım atmadığını söyledi. Çocukların ruh sağlığı, pozitif okul iklimi ve önleyici rehberlik hizmetleri sağlanamazken “dünya standartları” söyleminin inandırıcı olmadığını kaydetti.

Maviş, 2 Ocak itibarıyla emekli olan öğretmenlerin yerine aradan üç hafta geçmesine rağmen yeni atama yapılmadığını, birçok okulun öğretmensiz bırakıldığını da dile getirdi. “Öğretmensiz sınıfta ne eğitim olur ne standart ne de rekabet” diyen Maviş, yaşanan durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Özel eğitim alanına da değinen Maviş, öğrenci sayısındaki ciddi artışa rağmen ek özel eğitim öğretmeni ataması yapılmadığını, bu durumun okulları ve öğretmenleri taşıyamayacakları bir yükün altına soktuğunu söyledi. Özel eğitimin ertelenebilecek ya da geçiştirilebilecek bir alan olmadığını belirtti.

Açıklamasının sonunda sendikaların hedef gösterilmesini reddeden Maviş, “Sorun sendikaların direnişi değil, Eğitim Bakanı’nın icraat yoksunluğudur. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” ifadelerini kullandı.