“Sorumluların en ağır cezayı almalarını arzu ediyoruz”

Serap ŞAHİN

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönen, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in sorumlularına karşı açılan dava, yarın görüşülmeye başlıyor…

Adıyaman’da başlayacak dava sürecini takip eden YENİDÜZEN, Şampiyon Meleklerin aileleri ve onlara destek için yanlarında bulunan heyetteki isimlerle görüştü, beklentilerini dinledi…

Heyette yer alan CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, “Arkadaşlarımızın, dostlarımızın yanında olmak amacıyla buradayız. Şampiyon Melekler ve depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızın acısı çok taze. Biz Mağusalılar bu acıyı çok daha fazla yoğun hissettik” dedi.

Deprem suçlularının en adil şekilde yargılanmalarını isteyen Çolakoğlu, “otel denilemeyecek bir yapıda insanları barındırmanın, gerekli tedbirler almadan buna göz yumanların, bu kadar cana mezar olan bir yapının oluşmasında sorumlu olan herkesin olabilecek en ağır cezayı alacak şekilde yargı sürecinin tamamlanmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çolakoğlu, “Bu süre. canlarımızı bize getirmeyecek ama örnek olacak ve bundan sonraki süreçte böyle bir sorumsuzluğun bedelinin ne olacağına dair toplumda bir algı oluşturacak. Örnek dava olması açısından da çok önemli bir dava. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Adaletin tecelli etmesini umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Adalet yolculuğu başladı