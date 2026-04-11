Sol Hareket, Kavazoğlu ve Mişaulis’i anma etkinliğinde yer aldı

Sol Hareket’ten bir heyet 1965 yılında öldürülen sendikacılar Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in Lefkoşa ve Dali’de düzenlenen anma etkinliklerine katıldı.

Sol Hareket’ten verilen bilgiye göre, ekinlikler 5 Nisan Pazar günü düzenlendi.

Açıklamada, Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis saygıyla anıldı ve öldürülmeleri lanetlendi.

Açıklamada, “Kavazoğlu ve Mişaulis, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların ortak vatanlarında barış içinde bir arada yaşaması için, şiddetin ve ayrımcılığın hakim olduğu bir dönemde cesaretle mücadele ettiler. Her iki toplumun kardeşliği ve Kıbrıs’ın bütünlüğü uğruna canlarını feda ettiler.” ifadeleri yer aldı.