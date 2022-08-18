"Sokaktan Kareler" fotoğraf yarışmasındaki eserleri sergileniyor

Avrupa Birliği Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu (AB-KTÖF), geçtiğimiz aylarda gerçekleşen "Sokaktan Kareler" fotoğraf yarışmasına katılan fotoğrafların yer alacağı sergi düzenliyor.

Federasyondan verilen bilgiye göre, 20 Ağustos Cumartesi günü Kumarcılar Hanı'nda açılacak sergi, amatör fotoğrafçılara destek olmak ve satılan fotoğraflardan elde edilecek gelirin Mersinlik yangınından zarar görmüş bölgelere e-Fidan üzerinden bağışlanmasını amaçlıyor.

Sergi etkinliğinde fotoğraf yarışmasının kazananlara ödülleri de takdim edilecek.

Cumartesi 19.00'dan 23.00'e kadar sürecek sergi sırasında, open mic (açık mikrofon) konseptiyle amatör müzisyen gençler sahne alacak.

Etkinlik, MagicTouch, Eziç, Foto Özay, Chamada Prestige Hotel, Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Karadayı destekleriyle gerçekleşiyor.