Lefkoşa’da sokak ortasında kavga: 4 kişi tutuklandı
Lefkoşa’da bir grup genç, sokak ortasında bir kişiyi darp etti. Sosyal medyada "Cyprusnews247" isimli sayfanın paylaştığı videoda yaşananlar an be an kayıt altına alındı.
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Lefkoşa’da bir grup genç, sokak ortasında bir kişiyi darp etti. Sosyal medyada "Cyprusnews247" isimli sayfanın paylaştığı videoda yaşananlar an be an kayıt altına alındı.
Görüntülerle ilgili polisten alınan bilgiye göre; söz konusu olay, dün saat 11.00'de Lefkoşa'da yaşandı. Olayla ilgili toplamda 4 kişi tutuklandı.
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