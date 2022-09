Lefkoşa’da sokak ortasında kavga: 4 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da bir grup genç, sokak ortasında bir kişiyi darp etti. Sosyal medyada "Cyprusnews247" isimli sayfanın paylaştığı videoda yaşananlar an be an kayıt altına alındı.

Görüntülerle ilgili polisten alınan bilgiye göre; söz konusu olay, dün saat 11.00'de Lefkoşa'da yaşandı. Olayla ilgili toplamda 4 kişi tutuklandı.