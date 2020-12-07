Şoför Okulları ‘Hükümet’ belirsizliğini protesto etti

‘Hükümet’ belirsizliği birçok sektörü etkiledi, icraat durdu.19 Ekim 2020'den beri "Başbakansız" kalan eski hükümetin Bakanlar Kurulu 8 Eylül’den beridir toplanmadı, karar alınmadı, kamuda süreç tıkandı. Şoför okullarının sınav yapamaması yanı sıra 1 Kasım’dan beridir ehliyetler yenilenemiyor. Şoför okulları da bu soruna dikkat çekmek amacıyla bugün meclis önünde eylem yapıyor.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, eylemcilerin yanına gitti. “Ekmek isteriz” diye tepki gösteren kalabalığa Atakan bir paketin hazırlandığını söyledi. “Açız” yanıtını veren eylemciler alkışlarla Atakan’ı protesto etti.

FOTOĞRAFLAR DEVRİM DEMİR