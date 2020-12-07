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Şoför Okulları ‘Hükümet’ belirsizliğini protesto etti

Şoför Okulları ‘Hükümet’ belirsizliğini protesto etti

Şoför okullarının sınav yapamaması yanı sıra 1 Kasım’dan beridir ehliyetler yenilenemiyor. Şoför okulları da bu soruna dikkat çekmek amacıyla bugün meclis önünde eylem yapıyor.

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‘Hükümet’ belirsizliği birçok sektörü etkiledi, icraat durdu.19 Ekim 2020'den beri "Başbakansız" kalan eski hükümetin Bakanlar Kurulu 8 Eylül’den beridir toplanmadı, karar alınmadı, kamuda süreç tıkandı.  Şoför okullarının sınav yapamaması yanı sıra 1 Kasım’dan beridir ehliyetler yenilenemiyor. Şoför okulları da bu soruna dikkat çekmek amacıyla bugün meclis önünde eylem yapıyor.

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Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, eylemcilerin yanına gitti. “Ekmek isteriz” diye tepki gösteren kalabalığa Atakan bir paketin hazırlandığını söyledi. “Açız” yanıtını veren eylemciler alkışlarla Atakan’ı protesto etti.

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FOTOĞRAFLAR DEVRİM DEMİR

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